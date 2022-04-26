Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün hazırlıklarına başladı
'Destan' dizisi başrolü Ebru Şahin ile sevgilisi NBA'li basketbolcu Cedi Osman düğün hazırlıklarına başladı.
Hercai dizisiyle popülerliğini arttıran Ebru Şahin, 2 sene önce NBA'li basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Çiftin boy farklı ilk zamanlarda kullanıcılar tarafından gündem olmuştu.
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Basketbolcu Osman'ın boyu 2,01 cm, sevgilisi Ebru Şahin'in boyuysa 1,70.
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Çift sosyal medya hesaplarından sürekli birbirlerine olan aşklarını ilan etmeye devam ediyor.
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