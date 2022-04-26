  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün hazırlıklarına başladı

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün hazırlıklarına başladı

'Destan' dizisi başrolü Ebru Şahin ile sevgilisi NBA'li basketbolcu Cedi Osman düğün hazırlıklarına başladı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün hazırlıklarına başladı - Resim: 1

Hercai dizisiyle popülerliğini arttıran Ebru Şahin, 2 sene önce NBA'li basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlamıştı.

1 / 19
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün hazırlıklarına başladı - Resim: 2

Çiftin boy farklı ilk zamanlarda kullanıcılar tarafından gündem olmuştu. 

2 / 19
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün hazırlıklarına başladı - Resim: 3

Basketbolcu Osman'ın boyu 2,01 cm, sevgilisi Ebru Şahin'in boyuysa 1,70.

3 / 19
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün hazırlıklarına başladı - Resim: 4

Çift sosyal medya hesaplarından sürekli birbirlerine olan aşklarını ilan etmeye devam ediyor.

4 / 19