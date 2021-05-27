Ebru Şahin'den ''dost-düşman çatlatan'' aşk tatili paylaşımı
Oyuncu Ebru Şahin ile bir süredir birlikte olduğu milli basketbolcu Cedi Osman, bir haftadır Maldivler'de. Nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, tatil karelerini sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.
Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman bir haftadır Maldivler’de tatilde...
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Her fırsatta milli basketbolcuya özel pozlar veren Ebru Şahin dün yine bikinili bir karesini paylaştı.
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Takipçileri, “Cedi Osman değil Cedi Odabaşı. Tüm fotoğraflarını artık Cedi çeksin. İşi biliyor” şeklinde yorumlar yaptı.
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Öte yandan; adadan mutlu karelerini paylaşan ikiliden sevindiren haber geldi.
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