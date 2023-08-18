Ebru Şahin'den peş peşe bikinili pozlar
Ünlü basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu eşi Ebru Şahin, Çeşme tatilden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncu bikinili pozlarıyla beğeni topladı.
Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturmuştu.
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Eşi Cedi Osman ile tatile çıkan Şahin, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Ebru Şahin, çıktığı Çeşme tatilinden pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
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EBRU ŞAHİN'DEN BİKİNİLİ PAYLAŞIM
Eşi Cedi Osman'a poz veren ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu.
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1 yıl önce evlendiği basketbolcu Cedi Osman ile tatile çıkan Şahin’in fotoğraflarını gören takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.
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