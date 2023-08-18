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Ebru Şahin'den peş peşe bikinili pozlar

Ünlü basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu eşi Ebru Şahin, Çeşme tatilden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncu bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

Ebru Şahin'den peş peşe bikinili pozlar - Resim: 1

Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturmuştu. 

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Ebru Şahin'den peş peşe bikinili pozlar - Resim: 2

Eşi Cedi Osman ile tatile çıkan Şahin, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Ebru Şahin, çıktığı Çeşme tatilinden pozlarını Instagram hesabından paylaştı. 

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Ebru Şahin'den peş peşe bikinili pozlar - Resim: 3

EBRU ŞAHİN'DEN BİKİNİLİ PAYLAŞIM

Eşi Cedi Osman'a poz veren ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

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Ebru Şahin'den peş peşe bikinili pozlar - Resim: 4

1 yıl önce evlendiği basketbolcu Cedi Osman ile tatile çıkan Şahin’in fotoğraflarını gören takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.

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