Ebru Şallı eşinden şiddet gördü mü? Görgü tanığı anlattı

Görgü tanığı, canlı yayında şunları anlattı: "Emirgan'dan Beşiktaş'a doğru giderken trafikte kaldık ve bir anda bir çığlık sesi duyduk. Önce çocuk sesidir diye tepki vermedik çığlık sesleri artınca araçta bağıran kişinin bir kadın olduğunu gördük. Kadının inmeye çalıştığını adamın da bir eliyle kadını kapıya sıkıştıracak şekilde ittiğini gördük. Hem sözlü şiddet vardı hem de darp ediyordu. Şiddete dayanamayınca halam araçtan inerek camları yumruklamaya başladı. Araçta çocuk kilidi olduğu için Ebru Şallı kapıyı açamadık."