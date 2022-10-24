Ebru Şallı eşinden şiddet gördü mü? Görgü tanığı anlattı
Ünlü model Ebru Şallı'nın trafikte eşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti. Şallı iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Canlı yayına bağlanan görgü tanığı ise olanları anlattı.
Trafikteyken eşinden şiddet gördüğü iddia edilen Ebru Şallı'nın eşinden şikayetçi olmadığı söylenmişti.
Ebru Şallı ise iddiaları reddetmiş, hatta çıkan haberlere ateş püskürmüştü.
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak şiddet olayını gördüğünü iddia eden bir tanık, olay anını anbean anlattı.
Görgü tanığı, canlı yayında şunları anlattı: "Emirgan'dan Beşiktaş'a doğru giderken trafikte kaldık ve bir anda bir çığlık sesi duyduk. Önce çocuk sesidir diye tepki vermedik çığlık sesleri artınca araçta bağıran kişinin bir kadın olduğunu gördük. Kadının inmeye çalıştığını adamın da bir eliyle kadını kapıya sıkıştıracak şekilde ittiğini gördük. Hem sözlü şiddet vardı hem de darp ediyordu. Şiddete dayanamayınca halam araçtan inerek camları yumruklamaya başladı. Araçta çocuk kilidi olduğu için Ebru Şallı kapıyı açamadık."