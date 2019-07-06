Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un nikâhı ertelendi
Yaz tatili için "Mavi Tur"a çıktı. İki sevgili Türkiye'nin tatil cenneti Göcek'te Salsara Koyu'nda başbaşa denize girerken görüntülenen Ebru Şallı - Uğur Akkuş ikilisi nikah tarihlerini erteledi.
Ebru Şallı 1.5 yıldır birlikte olduğu iş insanı Uğur Akkuş ile bu yaz nikah masasına oturacaktı. Ancak düğün eylüle ertelendi.
Posta gazetesinden Hakan Kırarslan'ın haberine göre sevgilisiyle Bodrum tatilinden dönen Ebru Şallı önceki akşam Etiler’deydi.
Uğur Akkuş’un yeni aldığı 700 bin TL değerindeki Jaguar F-Pace marka otomobiline binerek evinin yolunu tuttu.