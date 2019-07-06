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  3. 06 Temmuz 2019 14:22

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un nikâhı ertelendi

Yaz tatili için "Mavi Tur"a çıktı. İki sevgili Türkiye'nin tatil cenneti Göcek'te Salsara Koyu'nda başbaşa denize girerken görüntülenen Ebru Şallı - Uğur Akkuş ikilisi nikah tarihlerini erteledi.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un nikâhı ertelendi

Ebru Şallı 1.5 yıldır birlikte olduğu iş insanı Uğur Akkuş ile bu yaz nikah masasına oturacaktı. Ancak düğün eylüle ertelendi.


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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un nikâhı ertelendi

Posta gazetesinden Hakan Kırarslan'ın haberine göre sevgilisiyle Bodrum tatilinden dönen Ebru Şallı önceki akşam Etiler’deydi.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un nikâhı ertelendi

Uğur Akkuş’un yeni aldığı 700 bin TL değerindeki Jaguar F-Pace marka otomobiline binerek evinin yolunu tuttu.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un nikâhı ertelendi

Posta gazetesinden Ali Keser'in haberine göre Ebru Şallı 2003’te nikah masasına oturduğu, oğullarının babası Harun Tan’dan 2014’te boşanmıştı

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