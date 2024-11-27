Ebru Şallı rekor nafaka talebi iddiası için sessizliğini bozdu

Geçen günlerde Instagram hesabından bir açıklama yapan Uğur Akkuş, "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz' olmamdır. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım" ifadelerini kullanmıştı.