Ebru Şallı rekor nafaka talebi iddiası için sessizliğini bozdu
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2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine giren Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti geçtiğimiz yıl boşanma kararı almıştı.
Ünlü çiftin boşanma kararı kadar hem Uğur Akkuş'un açıklamaları hem de Ebru Şallı'nın dudak uçuklatan bir nafaka istediği iddiaları magazin gündemine damga vurmuştu.
Geçen günlerde Instagram hesabından bir açıklama yapan Uğur Akkuş, "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz' olmamdır. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım" ifadelerini kullanmıştı.
Ebru Şallı da eski eşinin bu açıklamaları karşısında sessiz kalmayarak "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için size bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim" açıklamasında bulunmuştu.