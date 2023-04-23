Ebru Şallı ve Uğur Akkuş buzları eritti! Paris'te dudak dudağa poz verdiler

BOŞANMA İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Daha önce şiddet iddiasıyla gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çiftinin boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından açıklama yapa Ebru Şallı, "Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun" diyerek iddiayı yalanlamıştı.