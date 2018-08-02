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  3. 02 Ağustos 2018 07:38

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un yat sefası !

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, Bodrum'da bir koyda deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un yat sefası !

Bodrum tatiline devam eden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un bulunduğu yat, önceki sabah gözlerden uzak bir koya demirledi. Çevrede kimsenin olmadığını düşünen çiftin denizdeki romantik anları objektiften kaçmadı.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un yat sefası !

Issız koyda romantizm

Bu yıl içinde nikah masasına oturacakları konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, işadamına ait yatta Bodrum tatiline devam ediyor.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un yat sefası !

Çift, önceki sabah Torba açıklarından demir aldı, gözlerden uzak olmak için sessiz sakin bir koya dümen kırdı. Birkaç dakika sonra kendini mavi sulara bırakan Şallı ve Akkuş, birbirlerine sarılıp dakikalarca öpüştü.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un yat sefası !

Merdiven üstüne düştü

Ünlü manken, yata dönüşte ise ciddi bir kaza atlattı. Akkuş’un yata çıkmasından sonra uzandığı metal merdiven yerinden çıkıp Ebru Şallı’nın üzerine düştü.

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