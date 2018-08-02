Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un yat sefası !
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, Bodrum'da bir koyda deniz ve güneşin keyfini çıkardı.
Bodrum tatiline devam eden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un bulunduğu yat, önceki sabah gözlerden uzak bir koya demirledi. Çevrede kimsenin olmadığını düşünen çiftin denizdeki romantik anları objektiften kaçmadı.
Issız koyda romantizm
Bu yıl içinde nikah masasına oturacakları konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, işadamına ait yatta Bodrum tatiline devam ediyor.
Çift, önceki sabah Torba açıklarından demir aldı, gözlerden uzak olmak için sessiz sakin bir koya dümen kırdı. Birkaç dakika sonra kendini mavi sulara bırakan Şallı ve Akkuş, birbirlerine sarılıp dakikalarca öpüştü.