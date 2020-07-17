Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu

"BAĞIMIZ HİÇ KOPMAYACAK PONÇİĞİM" Pars'ın bir fotoğrafını yayınlayan Ebru Şallı, paylaşımına "Bağımız hiç kopmayacak. Sonsuza kadar seninleyim ponçiğim. Seni çok seviyorum" notunu düştü.