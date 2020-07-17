Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu
9 yaşındaki Pars'ı kaybetmenin acısını yaşayan eski manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek burktu.
Eski manken Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars, yaklaşık üç ay önce hayatını kaybetti.
Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan 43 yaşındaki Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
"BAĞIMIZ HİÇ KOPMAYACAK PONÇİĞİM" Pars'ın bir fotoğrafını yayınlayan Ebru Şallı, paylaşımına "Bağımız hiç kopmayacak. Sonsuza kadar seninleyim ponçiğim. Seni çok seviyorum" notunu düştü.