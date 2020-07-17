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  3. 17 Temmuz 2020 13:20

Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu

9 yaşındaki Pars'ı kaybetmenin acısını yaşayan eski manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek burktu.

Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu

Eski manken Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars, yaklaşık üç ay önce hayatını kaybetti.

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Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan 43 yaşındaki Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

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Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu

"BAĞIMIZ HİÇ KOPMAYACAK PONÇİĞİM" Pars'ın bir fotoğrafını yayınlayan Ebru Şallı, paylaşımına "Bağımız hiç kopmayacak. Sonsuza kadar seninleyim ponçiğim. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

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Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu

"GAMZELİ ELLERİN HEP BENİMLE" Bu fotoğrafa ise "Gamze ellerin hep benimle" notunu düşen Şallı, paylaşımlarıyla yürek burktu.

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