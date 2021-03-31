Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş mahkemeye başvurdu
Şu sıralarda Maldivler'de eşi Ebru Şallı ile birlikte tatil yapan Uğur Akkuş, 2018 yılında boşandığı 2 çocuğunun annesi eski eşi Gonca Sağlam'a velayet davası açtı.
Eşi Ebru Şallı ile şu günlerde Maldivler'de tatil yapan Uğur Akkuş, 2018'de boşandığı Gonca Sağlam'a velayet davası açtı.
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Sağlam'la evliliğinden 2 çocuğu olan Akkuş, 22 Mart'ta İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
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Uğur Akkuş boşandıklarından beri çocuklarının annelerinde olan velayetlerinin kendisine verilmesini talep etti.
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Hukuk savaşları bitmek bilmeyen Akkuş ile Sağlam arasında mal paylaşımı ve darp başta olmak üzere açılan onlarca dava bulunuyor.
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