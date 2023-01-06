Ebru Şallı'nın yüzündeki değişim şaşırttı
Oğlu Beren ve onun kız arkadaşıyla alışveriş yaparken görüntülenen Ebru Şallı'nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.
Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Beren ve oğlunun kız arkadaşı ile birlikte Akmerkez’deydi.
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Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Flaşların patlamasıyla panik yaşayan Beren, kız arkadaşıyla birlikte hızla uzaklaşırken, anne Ebru Şallı muhabirlerle sohbet etti.
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Ebru Şallı “Beren küçüklüğünden beri fotoğraf çektirmeyi sevmez. Biz bile beraber çekemiyoruz, sevmediği için gitti.” dedi.
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Şallı 'Oğlunuzun yanındaki sevgilisiydi galiba. El ele yürürken bir anda uzaklaştılar. Gelininiz ile alışverişe mi çıktınız?' sorusuna 'Evet, kendisi oğlumun kız arkadaşı. Beraber alışveriş yapmaya geldik. Sonrasında da bir şeyler içeceğiz.' yanıtını verdi.
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