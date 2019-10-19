Ebru Şallı’ya kocasından milyon dolarlık hediye !
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, geçtiğimiz ay Çırağan Sarayı'nda düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girmişti.
Güzel manken Ebru Şallı, geçtiğimiz ay bir süredir birlikte olduğu iş insanı Uğur Akkuş ile nikah masasına oturdu.
Çiftin düğün fotoğraflarında dikkat çeken detay ise Şallı'nın parmağındaki 200 bin TL'lik tektaş olmuştu. Düğün hediyesiyle herkesin ağzını açık bırak Uğur Akkuş, eşine bir lüks hediye daha verdi.
VİLLA HEDİYE ETTİ Milliyet'te yer alan habere göre; Sadece yakın dostlarının katıldığı bir nikahla dünyaevine giren çiftten Uğur Akkuş, eşine İstanbul'un gözde yerlerinden Bebek'teki milyon dolarlık villasının tapusunu hediye etti.