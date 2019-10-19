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  3. 19 Ekim 2019 13:55

Ebru Şallı’ya kocasından milyon dolarlık hediye !

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, geçtiğimiz ay Çırağan Sarayı'nda düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

Ebru Şallı’ya kocasından milyon dolarlık hediye !

Güzel manken Ebru Şallı, geçtiğimiz ay bir süredir birlikte olduğu iş insanı Uğur Akkuş ile nikah masasına oturdu.

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Ebru Şallı’ya kocasından milyon dolarlık hediye !

Çiftin düğün fotoğraflarında dikkat çeken detay ise Şallı'nın parmağındaki 200 bin TL'lik tektaş olmuştu. Düğün hediyesiyle herkesin ağzını açık bırak Uğur Akkuş, eşine bir lüks hediye daha verdi.

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Ebru Şallı’ya kocasından milyon dolarlık hediye !

VİLLA HEDİYE ETTİ Milliyet'te yer alan habere göre; Sadece yakın dostlarının katıldığı bir nikahla dünyaevine giren çiftten Uğur Akkuş, eşine İstanbul'un gözde yerlerinden Bebek'teki milyon dolarlık villasının tapusunu hediye etti.

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Ebru Şallı’ya kocasından milyon dolarlık hediye !

Eşinin hediyesiyle çok mutlu olan Şallı, geçtiğimiz hafta deniz manzaralı villasını boşaltarak kendi zevkine göre dizayn etmeye başladı. Evinin eşyalarını eşiyle seçecek olan Şallı, bir ay sonra yeni villasına taşınacak.

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