Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün küfürlü mesajını ifşa etti

"NE BÜYÜK KAFA ÇIKMIŞSIN"

O konuşmayı "Kocam beni hep çok güzel bulmuştur." notuyla paylaşan Şancı'ya eşi Öztürk'ün, "Ne büyük kafa çıkmışsın. Gözün biri büyük bir küçük." demesi dikkat çekti. Şancı ise kocasına "Ayıp ama" diyerek yanıt verdi.