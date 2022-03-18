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  4. Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün küfürlü mesajını ifşa etti

Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün küfürlü mesajını ifşa etti

Ünlü model Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün küfürlü mesajını ifşa etti. Mesajların ekran görüntüsünü paylaşan Şancı, ''Kocam beni hep çok güzel bulmuştur'' notunu düştü.

Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün küfürlü mesajını ifşa etti - Resim: 1

Galatasaray'da forma giyen  Alpaslan Öztürk ile evli olan 3 çocuk annesi model Ebru Şancı, Instagram hesabından eşiyle olan özel mesajlarını paylaştı. 

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Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün küfürlü mesajını ifşa etti - Resim: 2

Şancı futbolcu eşi Öztürk'e Galatasaray forması giydiği bir fotoğrafını gönderdi ve bunun üzerine aralarında geçen konuşmayı yayınladı.

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Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün küfürlü mesajını ifşa etti - Resim: 3

Ancak mesajlarda Öztürk'ün karısına küfür içerikli yazdığı kelimeler gündem oldu.

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Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün küfürlü mesajını ifşa etti - Resim: 4

"NE BÜYÜK KAFA ÇIKMIŞSIN"
O konuşmayı "Kocam beni hep çok güzel bulmuştur." notuyla paylaşan Şancı'ya eşi Öztürk'ün, "Ne büyük kafa çıkmışsın. Gözün biri büyük bir küçük." demesi dikkat çekti. Şancı ise kocasına "Ayıp ama" diyerek yanıt verdi.

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