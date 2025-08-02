Ebru Şancı'nın olay olan videosuna 10 yaş küçük eşinden anında sansür
Kendisinden 10 yaş küçük futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evliliği olan eski manken Ebru Şancı, sosyal medya hesabından eşinin kıskançlık seviyesiyle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Bundan 10 yıl önce futbolcu Alpaslan Öztürk ile hayatını birleştiren eski manken Ebru Şancı şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat isminde üç çocukları olan çiftten Ebru Şancı Öztürk, zaman zaman eşiyle eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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Kendisinden 10 yaş küçük futbolcu Alpaslan Öztürk mutlu bir evlilik sürdüren ünlü isim, bu kez son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.
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Eşinin kıskanç olduğunu her fırsatta dile getiren Ebru Şancı, son olarak bir video paylaştı ve videoda göğüslerinin belirgin olduğu dikkat çekti.
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