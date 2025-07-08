Ece Erken ile Sinan Akçil aşkı hızlı başladı, hızlı bitti
Ünlü sunucu Ece Erken bundan yalnızca 4 yıl önce "eniştem" dediği ünlü şarkıcı Sinan Akçil ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sürpriz aşk sürpriz bir şekilde bitti...
Türkiye'de ekranların güzel sunucusu Ece Erken'in, ünlü şarkıcı Sinan Akçil ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Ece Erken'in sosyal medyadan yaptığı ve Sinan Akçil olduğu öne sürülmüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen sürpriz aşk belgelenmiş ve Ece Erken ile Sinan Akçıl'ın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Ece Erken - Sinan Akçil çiftinin el ele fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Ece Erken'in bundan yaklaşık 4 yıl önce Burcu Kıratlı ile evli olduğu dönemde Sinan Akçıl'ı konuk ettiği programında "eniştem" dediği görüntüler de gündem olmuştu Bu görüntüler üzerinden büyük bir tartışma başlarken, hem Ece Erken hem de Sinan Akçıl bu tartışmalara çok sert tepki göstermişti.
Ancak Sinan Akçil ile Ece Erken arasındaki sürpriz aşk sürpriz bir şekilde son buldu.
Sunucu Ece Erken ve şarkıcı Sinan Akçıl sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bıraktı. Ayrılığı doğrulayan Sinan Akçıl, Ece Erken’e övgüler yağdırırken, eleştirileri yöneltenlere de sert sözlerle yanıt verdi.