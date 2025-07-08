Ece Erken ile Sinan Akçil aşkı hızlı başladı, hızlı bitti

Ece Erken - Sinan Akçil çiftinin el ele fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Ece Erken'in bundan yaklaşık 4 yıl önce Burcu Kıratlı ile evli olduğu dönemde Sinan Akçıl'ı konuk ettiği programında "eniştem" dediği görüntüler de gündem olmuştu Bu görüntüler üzerinden büyük bir tartışma başlarken, hem Ece Erken hem de Sinan Akçıl bu tartışmalara çok sert tepki göstermişti.