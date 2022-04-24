Ece Erken oyuncu arkadaşıyla görüntülendi: Miras sorusuna tepki
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından zor günler geçiren Ece Erken, arkadaşıyla Etiler'de görüntülendi.
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından zor günler geçiren Ece Erken, Etiler'de objektiflere yansıdı.
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Geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile sarsılan Ece Erken (43), Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
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Danışman arkadaşı ile birlikte görüntülenen sunucu, 1 saat içeride kaldıktan sonra hızlıca AVM'den çıkış yaptı.
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Görüntülendiğini fark eden Erken “Lütfen yanlış bir şey yazılmasın." ifadelerini kullandı.
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