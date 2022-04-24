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  4. Ece Erken oyuncu arkadaşıyla görüntülendi: Miras sorusuna tepki

Ece Erken oyuncu arkadaşıyla görüntülendi: Miras sorusuna tepki

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından zor günler geçiren Ece Erken, arkadaşıyla Etiler'de görüntülendi.

Ece Erken oyuncu arkadaşıyla görüntülendi: Miras sorusuna tepki - Resim: 1

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından zor günler geçiren Ece Erken, Etiler'de objektiflere yansıdı.

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Ece Erken oyuncu arkadaşıyla görüntülendi: Miras sorusuna tepki - Resim: 2

Geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile sarsılan Ece Erken (43), Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

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Ece Erken oyuncu arkadaşıyla görüntülendi: Miras sorusuna tepki - Resim: 3

Danışman arkadaşı ile birlikte görüntülenen sunucu, 1 saat içeride kaldıktan sonra hızlıca AVM'den çıkış yaptı.

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Ece Erken oyuncu arkadaşıyla görüntülendi: Miras sorusuna tepki - Resim: 4

Görüntülendiğini fark eden Erken “Lütfen yanlış bir şey yazılmasın." ifadelerini kullandı.

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