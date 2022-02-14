Ece Erken'den cinayet gününe ilişkin yeni paylaşımlar
Sunucu Ece Erken, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından duygusal paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Apar topar hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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7 ay önce evlendiği Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken ise yaşadığı acıyı takipçileriyle de paylaşıyor.
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Zorlu süreçte bol bol dua ettiğini belirten Ece Erken, son olarak geçtiğimiz akşam Instagram hesabından eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birbirine sarılarak dans ettiği görüntüleri paylaşmıştı.
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Erken, yeni paylaşımlarında ise olay gününe ilişkin yaşananları anlatarak, Mahmutyazıcıoğlu'na duygu dolu sözlerle veda etti. İşte Erken'in o paylaşımları...
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