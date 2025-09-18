Ece Erken'den Defne Samyeli'yle ilgili skandal iddialar: ''Kalçası bile protez!''
Ünlü sunucu Ece Erken, güzelliği Çin'de araştırmalara konu olan sunuculuk, spikerlik, oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle tanınan Defne Samyeli'nin estetiklerini tek tek saydı.
Türkiye'de ekranların güzel sunucusu Ece Erken bu sefer yaşadığı aşklarla değil yaptığı bir açıklama ile gündemde.
Gel Konuşalım programının sunuculuğunu yapan Ece Erken, Defne Samyeli'nin güzellik sırrının sadece yüz yogası olmadığını söyleyerek ünlü ismin geçirdiği estetik operasyonları tek tek sıraladı.
Ece Erken, Defne Samyeli'nin kalçasında protez olduğunu öne sürdü. Erken bununla da yetinmedi ve bu protezin bir dönem kaydığını ve Defne Samyeli'nin bu durumu düzeltmek için tam 20 gün hastanede yattığını da iddia etti.
Ece Erken ayrıca Defne Samyeli'nin her yıl düzenli olarak yüz askısı yaptırdığını da söyledi.
