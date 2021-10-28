Ece Erken'i telefonla tehdit eden sanık hakkında yeni gelişme

Duruşmada tanık olarak konuşan Bilal Özbilge şu ifadeleri kullandı: "Sanık Erdal Çınar, Ece Erken'den dolayı beni de mesajları ile rahatsız etmektedir. Kendisiyle daha önceden görüşmüşlüğüm yoktur. Ben Ece Erken ile sanık Erdal Çınar'ı daha önce hiç yan yana görmedim. Ece Erken, benim yapımcı olarak hazırladığım programda sunucu 8 saat olarak çalışıyordu..."