Ece Erken'i telefonla tehdit eden sanık hakkında yeni gelişme
Sunucu Ece Erken'i cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiği iddia edilen sanık Erdal Çınar'ın Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilerek, suç yönünden gözlem altına alınmasına gerek olup olmadığına dair rapor alınmasına karar verildi. Ece Erken duruşma ardından "İnşallah önümüzdeki celse gereken kararı hakimler verecek" dedi.
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya şikayetçi Ece Erken ve tutuksuz sanık Erdal Çınar katıldı. Sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya izleyici ve basın mensupları alınmadı.
Duruşmada tanık olarak konuşan Bilal Özbilge şu ifadeleri kullandı: "Sanık Erdal Çınar, Ece Erken'den dolayı beni de mesajları ile rahatsız etmektedir. Kendisiyle daha önceden görüşmüşlüğüm yoktur. Ben Ece Erken ile sanık Erdal Çınar'ı daha önce hiç yan yana görmedim. Ece Erken, benim yapımcı olarak hazırladığım programda sunucu 8 saat olarak çalışıyordu..."
"ECE BİR KERE DE SANIKLA OTOPARKTA KARŞILAŞMIŞ"
"Ece ile sanık Erdal Çınar arasında ilişki yoktur. Ben Ecenin yapımcısı olarak evine giren çıkanı da bilirim. Sanığın kesinlikle Ece'nin evine girmesi söz konusu değildir. Biz Ece'nin sanıktan şikayetçi olduğunu programımızda da yer vermiştik..."
"Ece bir kere de sanıkla otoparkta karşılaşmış, korkudan güvenliğe doğru koşmuştu. Güvenliğin bana bildirmesi üzerine ben de elime sopa alıp koşarak aşağı inmiştim. Ancak sanık gitmişti."