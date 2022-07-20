Ece Ronay - Mehmet Ali Erbil davasında yeni gelişme
Sanatçı Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomeni Ece Ronay arasında yaşanan davada yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 23 yaşındaki Ece Ronay, sosyal medya platformu Instagram üzerinden 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'le tanıştı.
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Şarkılarını dijital platformlarda paylaşan Ronay, Erbil'e klipinde oynamasını teklif etti. Ünlü sunucu da maddi karşılık istemeden genç kadının teklifini kabul etti.
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Geçen yıl Ekim ayında klip çekimi gerçekleştirildi. Çekimlerden birkaç gün sonra Mehmet Ali Erbil klibinde oynadığı Ronay'a mesaj attı. Genç kadına beraber uyuma teklifi götürdü.
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Reddedilen Erbil bu kez hakaretler yağdırdı. Neye uğradığını şaşıran Ece Ronay hakaretlerin ardından savcılığın kapısını çaldı.
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