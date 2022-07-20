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  4. Ece Ronay - Mehmet Ali Erbil davasında yeni gelişme

Ece Ronay - Mehmet Ali Erbil davasında yeni gelişme

Sanatçı Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomeni Ece Ronay arasında yaşanan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Ece Ronay - Mehmet Ali Erbil davasında yeni gelişme - Resim: 1

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 23 yaşındaki Ece Ronay, sosyal medya platformu Instagram üzerinden 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'le tanıştı.

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Ece Ronay - Mehmet Ali Erbil davasında yeni gelişme - Resim: 2

Şarkılarını dijital platformlarda paylaşan Ronay, Erbil'e klipinde oynamasını teklif etti. Ünlü sunucu da maddi karşılık istemeden genç kadının teklifini kabul etti.

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Ece Ronay - Mehmet Ali Erbil davasında yeni gelişme - Resim: 3

Geçen yıl Ekim ayında klip çekimi gerçekleştirildi. Çekimlerden birkaç gün sonra Mehmet Ali Erbil klibinde oynadığı Ronay'a mesaj attı. Genç kadına beraber uyuma teklifi götürdü.

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Ece Ronay - Mehmet Ali Erbil davasında yeni gelişme - Resim: 4

Reddedilen Erbil bu kez hakaretler yağdırdı. Neye uğradığını şaşıran Ece Ronay hakaretlerin ardından savcılığın kapısını çaldı.

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