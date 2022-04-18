Ece Ronay’dan dekolteli hamilelik pozunu eleştirenlere bomba yanıt

"BU NE YA? BİRAZ EDEP BU MÜBAREK AYDA"

Ece Ronay'ın paylaşımına henüz ufak yaşlarda olan bir takipçisi "Bu ne ya, biraz edep bu mübarek ayda" yorumunda bulununca Ronay "Allah'ım inşallah çocuğum böyle bir ergenus olmaz" şeklinde yanıt verdi.