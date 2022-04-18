Ece Ronay’dan dekolteli hamilelik pozunu eleştirenlere bomba yanıt
Geçtiğimiz dönemde Mehmet Ali Erbil ile taciz iddialarıyla gündeme gelen Ece Ronay, hamilelik pozları ile gündeme geldi.
Daha önce Mehmet Ali Erbil ile taciz iddialarıyla gündeme gelmiş olan şarkıcı Ece Ronay, katıldığı programda çocuğunun cinsiyetini ve adını açıklamıştı. Şimdilerde hamilelik sürecinden geçen ünlü isimden dekolteli yeni hamilelik pozları geldi.
DEKOLTELİ HAMİLELİK POZLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU!
Ünlü isim, turuncu ve dekolteli bir elbise giyerek çekildiği hamilelik fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı.
Ronay'ın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni gelirken takipçilerinden birinin yaptığı yorum ise ünlü ismi kızdırdı.
"BU NE YA? BİRAZ EDEP BU MÜBAREK AYDA"
Ece Ronay'ın paylaşımına henüz ufak yaşlarda olan bir takipçisi "Bu ne ya, biraz edep bu mübarek ayda" yorumunda bulununca Ronay "Allah'ım inşallah çocuğum böyle bir ergenus olmaz" şeklinde yanıt verdi.