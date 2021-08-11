Ece Seçkin ayna karşısında bikiniyle poz verdi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, mor bikinisiyle ayna karşısına çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Ece Seçkin'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Sık sık imaj değiştiren şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medyada iddialı paylaşımlara imza attı.
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Daha önce saçlarını kızıldan mora döndüren Seçkin, bu sefer de mor bikinisiyle ayna karşısına geçti.
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Bir hayli iddialı pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Ece Seçkin fit görüntüsüyle de takipçilerinden tam not aldı.
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Instagram'da 1.8 milyon takipçisi olan Seçkin'in paylaşımı kısa sürede 60 binden fazla beğeni aldı.
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