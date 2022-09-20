Ece Seçkin beline kadar yırtmaçlı eteğiyle sosyal medyayı salladı
Pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, sahne kıyafetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Müzik dünyasının sevilen ismi Ece Seçkin, dur durak bilmiyor.
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2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması ünlü şarkıcının müzik hayatında dönüm noktası oldu.
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2012 Temmuz ayına kadar süren 1.5 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda, Ağustos 2012’de Doğulu Production markası ile Ozan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü Bu Ne Yaa'yı çıkararak müzik dünyasına adım attı.
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Pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, paylaşımlarıyla ağızları açık bırakmaya devam ediyor.
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