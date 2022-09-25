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Ece Seçkin İstanbul'u salladı

Geçtiğimiz haftalarda yayınladığı ‘Güzelim’ adlı şarkısıyla müzik listelerinde zirveye oynayan güzel pop yıldızı Ece Seçkin, İstanbul Kadıköy Festival Park alanında kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranı ile buluştu.

Ece Seçkin İstanbul'u salladı - Resim: 1

İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Yunanca ve Türkçe şarkılardan oluşan repertuvarı ile konserden konsere koşan Ece Seçkin, bu defa aynı ruhla İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı.

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Ece Seçkin İstanbul'u salladı - Resim: 2

Tarzı, iddialı sahne şovları ve gündem yaratan duruşuyla milyonları peşinden sürükleyen Ece Seçkin, yürekleri hoplatan dans performansıyla da herkesi geride bıraktı.

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Ece Seçkin İstanbul'u salladı - Resim: 3

Müziğin kalbinin adeta Kadıköy'de attığı olağanüstü gecede imzasını attığı hit şarkılarıyla soğuk havaya aldırış etmeden sevenlerini coşturan Ece Seçkin, enerjisiyle de müzikseverlerin içini ısıttı.

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Ece Seçkin İstanbul'u salladı - Resim: 4

Sahnede ışıl ışıl parlayan ve giydiği cesur elbisesi ile göz kamaştıran Ece Seçkin, herkesi kendisine hayran bıraktı.

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