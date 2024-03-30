Ece Seçkin'den 72 saatlik nefes kesen 4 klip birden

Ece Seçkin, Türkiye'de daha önce yapılmamış bir prodüksiyon ekibi oluşturdu. Deneyimli yönetmen Murad Küçük ve ekibiyle çalışan Seçkin, Türkiye'nin en büyük Genişletilmiş Gerçeklik (XR) stüdyosunda gerçekliği ve sanal dünyayı bir araya getirdi.