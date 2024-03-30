Ece Seçkin'den 72 saatlik nefes kesen 4 klip birden
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin 72 saatte 4 klip çekti. Seçkin, bu klip çekimleri için milyonlarca lira harcadı.
Güzel şarkıcı Ece Seçkin, Türk pop müzik tarihinde bir ilke imza atıyor.
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Çıkaracağı yeni albümünün klip çekimlerinde Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren ünlü şarkıcı 3 gün yani toplamda 72 saat içinde 4 farklı klip çekerek rekor kırdı.
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Seçkin'in müzik piyasasında zirveye oynamasını planladığı 4 farklı şarkısının hazırlığı, yoğun ve titiz bir stüdyo sürecinden sonra kliplendirildi.
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Ece Seçkin, Türkiye'de daha önce yapılmamış bir prodüksiyon ekibi oluşturdu. Deneyimli yönetmen Murad Küçük ve ekibiyle çalışan Seçkin, Türkiye'nin en büyük Genişletilmiş Gerçeklik (XR) stüdyosunda gerçekliği ve sanal dünyayı bir araya getirdi.
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