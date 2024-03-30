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  4. Ece Seçkin'den 72 saatlik nefes kesen 4 klip birden

Ece Seçkin'den 72 saatlik nefes kesen 4 klip birden

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin 72 saatte 4 klip çekti. Seçkin, bu klip çekimleri için milyonlarca lira harcadı.

Ece Seçkin'den 72 saatlik nefes kesen 4 klip birden - Resim: 1

Güzel şarkıcı Ece Seçkin, Türk pop müzik tarihinde bir ilke imza atıyor.

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Ece Seçkin'den 72 saatlik nefes kesen 4 klip birden - Resim: 2

Çıkaracağı yeni albümünün klip çekimlerinde Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren ünlü şarkıcı 3 gün yani toplamda 72 saat içinde 4 farklı klip çekerek rekor kırdı.

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Ece Seçkin'den 72 saatlik nefes kesen 4 klip birden - Resim: 3

Seçkin'in müzik piyasasında zirveye oynamasını planladığı 4 farklı şarkısının hazırlığı, yoğun ve titiz bir stüdyo sürecinden sonra kliplendirildi.

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Ece Seçkin'den 72 saatlik nefes kesen 4 klip birden - Resim: 4

Ece Seçkin, Türkiye'de daha önce yapılmamış bir prodüksiyon ekibi oluşturdu. Deneyimli yönetmen Murad Küçük ve ekibiyle çalışan Seçkin, Türkiye'nin en büyük Genişletilmiş Gerçeklik (XR) stüdyosunda gerçekliği ve sanal dünyayı bir araya getirdi.

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