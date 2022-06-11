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Ece Seçkin'den konser öncesi deniz keyfi

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, konserlerinden fırsat bulup 1 günlüğüne tatile çıktı.

Ece Seçkin'den konser öncesi deniz keyfi - Resim: 1

Ece Seçkin yaz başından beri 24 konser verdi. Koşuşturmaktan tatil yapmaya vakit bulamayan Seçkin önceki gün bir günlük mola verip deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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Ece Seçkin'den konser öncesi deniz keyfi - Resim: 2

Bikinili pozlarını sosyal medyada paylaşan popçu “Çok uzun zamandır sadece konser verdiğimi fark ettim. 1 günlük mola çok iyi geldi” dedi.

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Ece Seçkin'den konser öncesi deniz keyfi - Resim: 3

Öte yandan bir mobilya markasının popçu Simge’nin istediği 1.5 milyon TL’yi çok bulup Ece Seçkin ile 800 bin TL’ye reklam anlaşması imzaladığı iddia edilmişti.

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Ece Seçkin'den konser öncesi deniz keyfi - Resim: 4

Ece Seçkin “Fiyat ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ama 1 milyondan fazla, 2’den az” açıklamasını yapmıştı.

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