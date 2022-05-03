Ece Seçkin'den samimi itiraf: Reklam anlaşmasından ne kadar kazandı?
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya paylaşımları, sahne şovları ve cesur itiraflarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Ece Seçkin, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.
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Cesur pozlarının yanı sıra sahne kıyafetleriyle de herkesi kendisine hayran bırakan Seçkin'e beğeni ve yorum yağıyor.
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Cesur pozlarının yanı sıra sahne kıyafetleriyle de herkesi kendisine hayran bırakan Seçkin'e beğeni ve yorum yağıyor.
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Ünlü şarkıcı, "Fiyat ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ama 1 milyondan fazla, 2'den az" açıklamasında bulunarak iddialara son noktayı koydu.
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