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  4. Ece Seçkin'den samimi itiraf: Reklam anlaşmasından ne kadar kazandı?

Ece Seçkin'den samimi itiraf: Reklam anlaşmasından ne kadar kazandı?

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya paylaşımları, sahne şovları ve cesur itiraflarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Ece Seçkin'den samimi itiraf: Reklam anlaşmasından ne kadar kazandı? - Resim: 1

Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Ece Seçkin, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. 

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Ece Seçkin'den samimi itiraf: Reklam anlaşmasından ne kadar kazandı? - Resim: 2

Cesur pozlarının yanı sıra sahne kıyafetleriyle de herkesi kendisine hayran bırakan Seçkin'e beğeni ve yorum yağıyor. 

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Ece Seçkin'den samimi itiraf: Reklam anlaşmasından ne kadar kazandı? - Resim: 3

Cesur pozlarının yanı sıra sahne kıyafetleriyle de herkesi kendisine hayran bırakan Seçkin'e beğeni ve yorum yağıyor. 

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Ece Seçkin'den samimi itiraf: Reklam anlaşmasından ne kadar kazandı? - Resim: 4

Ünlü şarkıcı, "Fiyat ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ama 1 milyondan fazla, 2'den az" açıklamasında bulunarak iddialara son noktayı koydu.

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