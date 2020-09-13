Ece Uslu 29 yıl sonra ilk kez anlattı: O gün ölebilirdim!

"AYAKLARIMI HİSSETMİYORDUM"Ünlü oyuncu, çekimin sonuna kadar zor dayandığını ancak olayın böyle bitmediğini, sonrasında kabus dolu anlar yaşadığını söyledi. Bir yandan titreyip bir yandan da ağlama krizine girdiğini söyleyen Uslu, şöyle devam etti: