Ece Uslu 29 yıl sonra ilk kez anlattı: O gün ölebilirdim!
Oyuncu Ece Uslu (46), hayatının en unutulmaz anını anlattı: Sarıkamış'ta eksi 42 derecede çekilen 'Ah Gardaşım' filminin setinde donma tehlikesi geçirdim. Çekimler biraz daha uzasa donan ayaklarım kesilebilirdi.
Ece Uslu, 17 yaşında rol aldığı ilk sinema filminin çekimlerinde yaşadığı korkunç anları hiç unutmadı. Ünlü oyuncu, 1991 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kadir İnanır'ın da rol aldığı 'Ah Gardaşım' filmi için kamera karşısına geçti. Yıllardır unutamadığı bir anısını paylaşan Uslu, 'çok heyecanlıydı ancak kışın çekilen film çok zorladı' dedi.
Günaydın'dan Merve Yurtyapan'a konuşan Uslu; "Karlar içinde sahnemizi çekiyorduk. Sevgililer dağda birbirlerine kavuşuyorlar. O kadar soğuktu ki anlatamam. Hava eksi 42 dereceydi. Karşımdaki oyuncu arkadaşıma doğru koşmam gerekiyor. Üzerimde bol kıyafetler var. Bol etek, altında taytlar, ayağımda siyah lastik ayakkabı. Koşarken zorlanıyorum, sahne tekrar tekrar çekiliyor. O soğukta tam 2-3 saatte çekim yaptık. Ben dondum. Sahne bitene kadar dişlerimi sıktım."
"AYAKLARIMI HİSSETMİYORDUM"Ünlü oyuncu, çekimin sonuna kadar zor dayandığını ancak olayın böyle bitmediğini, sonrasında kabus dolu anlar yaşadığını söyledi. Bir yandan titreyip bir yandan da ağlama krizine girdiğini söyleyen Uslu, şöyle devam etti: