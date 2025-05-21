Ece Uslu'ya sahte imza davasından kötü haber
Ünlü oyuncu Ece Uslu rol aldığı Sonsuz Bir Aşk adlı film için yapımcı Ulaş Çobancı'yı sahte imzayla evrak düzenlemekten şikayetçi olmuştu. Savcılık kararını verdi.
Oyuncu Ece Uslu, Açelya Elmas, Ruhi Sarı gibi isimlerin yer aldığı “Sonsuz Bir Aşk” filmin yapımcısı Ulaş Çobancı, televizyon ve dijital platformlarda yayınlanması için satış görüşmelerine başladı.
Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberine göre Ece Uslu filmin farklı platformlarda yayınlanması için muvafakatnamedeki imzasının yapımcı Ulaş Çobancı tarafından taklit edildiğini öğrendi. Buna karşı Uslu İstanbul Adalet Sarayı'nın yolunu tutarak Ulaş Çobancı'dan şikayetçi oldu.
Ulaş Çobancı'nın kendi imzasını taklit ettiğini belirten oyuncu, yapımcısının evrakta sahtecilik suçundan cezalandırılmasını talep etti. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı.
Yapılan incelemelerde savcılık, muvafakatnamenin WhatsApp yolu üzerinden gönderildiğini, belgenin aslı olmadığı için suç unsurunun oluşmadığını belirterek dosyanın kapatılmasına hükmetti.