Ece Uslu'ya sahte imza davasından kötü haber

Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberine göre Ece Uslu filmin farklı platformlarda yayınlanması için muvafakatnamedeki imzasının yapımcı Ulaş Çobancı tarafından taklit edildiğini öğrendi. Buna karşı Uslu İstanbul Adalet Sarayı'nın yolunu tutarak Ulaş Çobancı'dan şikayetçi oldu.