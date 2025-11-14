Ece Vahapoğlu kansere yakalandı: ''Benim gibi birinin bile başına gelebiliyor''

Ece Vahapoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için ne kadar hassas bir dönem olsa da kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.

Hayatım iki aydır tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide rektum kanseri olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.

Çok şükür 3. kemoterapi bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum.