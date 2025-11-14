Ece Vahapoğlu kansere yakalandı: ''Benim gibi birinin bile başına gelebiliyor''
Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, kansere yakalandı. İki aydır kanserle mücadele ettiğini duyuran Vahapoğlu, ''Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.'' dedi.
Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından rektum kanseri ile mücadele ettiğini duyurdu.
47 yaşındaki Vahapoğlu, yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon üzerine içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmasının kendisi için de beklenmedik olduğunu ifade etti.
Ünlü sunucu "Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın" diyerek takipçilerine düzenli doktor kontrolü ve erken tanı çağrısı yaptı.
Ece Vahapoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:
"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için ne kadar hassas bir dönem olsa da kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.
Hayatım iki aydır tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide rektum kanseri olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.
Çok şükür 3. kemoterapi bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum.