  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Eda Ece hakkında çıkan haberlere sitem etti

Eda Ece hakkında çıkan haberlere sitem etti

Evlilik için gün sayan Eda Ece, hakkında çıkan haberler sonrası sitemde bulundu.

Eda Ece hakkında çıkan haberlere sitem etti - Resim: 1

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlilik için gün sayıyor.

1 / 5
Eda Ece hakkında çıkan haberlere sitem etti - Resim: 2

 İddiaya göre Eda Ece düğün masraflarını kendisinin karşılamak istedi. Buna bozulan damat Buğrahan Tuncer ise iddiaya göre Ece'ye düğün hediyesi olarak, Bodrum'dan 30 milyon liraya villa aldı.

2 / 5
Eda Ece hakkında çıkan haberlere sitem etti - Resim: 3

Eda Ece bu iddialar karşısında şoke oldu. "Biz her şeyimizi gayet güzel beraber gerçekleştiriyoruz" diyen Eda Ece uzun uzun açıklama yaparak bu tarz haberlerden uzak durmak istediklerini söyledi.

3 / 5
Eda Ece hakkında çıkan haberlere sitem etti - Resim: 4

Yasak Elma'nın başarılı oyuncusu "Bu kadar önemli bir haftada gereksiz bir haberle gündemde olmak istemezdim" dedi ve şunları yazdı:

4 / 5