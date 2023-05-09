Eda Ece hakkında çıkan haberlere sitem etti
Evlilik için gün sayan Eda Ece, hakkında çıkan haberler sonrası sitemde bulundu.
Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlilik için gün sayıyor.
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İddiaya göre Eda Ece düğün masraflarını kendisinin karşılamak istedi. Buna bozulan damat Buğrahan Tuncer ise iddiaya göre Ece'ye düğün hediyesi olarak, Bodrum'dan 30 milyon liraya villa aldı.
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Eda Ece bu iddialar karşısında şoke oldu. "Biz her şeyimizi gayet güzel beraber gerçekleştiriyoruz" diyen Eda Ece uzun uzun açıklama yaparak bu tarz haberlerden uzak durmak istediklerini söyledi.
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Yasak Elma'nın başarılı oyuncusu "Bu kadar önemli bir haftada gereksiz bir haberle gündemde olmak istemezdim" dedi ve şunları yazdı:
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