Eda Taşpınar aşk adasında aşka geldi
Türkiye'nin "moda ikonu" olarak tanıdığı ve yaz tatili denince akla gelen ilk ismi olan Eda Taşpınar bu yıl da yaz tatili için gittiği Yunanistan'ın Mykonos adasında sevgilisiyle aşk dolu pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Türkiye'nin "moda ikonu" olarak tanıdığı ve yaz tatili denince akla gelen ilk ismi olan Eda Taşpınar her yıl yaptığı cesur "yaz geldi" paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
Yılın büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronz teniyle sürekli konuşulan moda ikonu Eda Taşpınar yaz tatili pozlarıyla ortalığı adeta kasıp kavurdu.
Türkiye'nin moda ikonu olarak ünlenen Eda Taşpınar bu sefer de gizemli sevgilisiyle Yunanistan'ın Mykonos Adası'ndaki aşk tatilinden pozlarıyla gündemde.
Sevgilisinin adını açıklamayan ve sadece "D" harfi ile kodlayan Eda Taşpınar önceki gün sevgilisi ve onun kızlarıyla dalış yaptı. Ünlü isim tekneden kareleri sosyal medyada "Bugün D'nin kızlarını açık su dalışına götürdük. D, hayatımda tanıştığım en iyi babalardan biri. Kızlar onun gibi bir babaya sahip oldukları için çok şanslı. Onun gibi bir sevgilim olduğu için ben de çok şanslıyım." notuyla paylaştı.