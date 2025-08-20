Eda Taşpınar aşk adasında aşka geldi

Sevgilisinin adını açıklamayan ve sadece "D" harfi ile kodlayan Eda Taşpınar önceki gün sevgilisi ve onun kızlarıyla dalış yaptı. Ünlü isim tekneden kareleri sosyal medyada "Bugün D'nin kızlarını açık su dalışına götürdük. D, hayatımda tanıştığım en iyi babalardan biri. Kızlar onun gibi bir babaya sahip oldukları için çok şanslı. Onun gibi bir sevgilim olduğu için ben de çok şanslıyım." notuyla paylaştı.