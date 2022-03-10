Eda Taşpınar, bikinisinin üst kısmını çıkarıp poz verdi!
Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde belden aşağısı çıplak olan ve cinsel organını fincanla kapatan bir karesini yayınlamıştı.
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Eda Taşpınar’ın bu paylaşımı Instagram tarafından müstehcen bulundu ve kısa sürede kaldırıldı.
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Eda Taşpınar, şimdi ise cesur bir karesini daha takipçilerinin beğenisine sundu.
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