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  4. Eda Taşpınar bu sefer yazın geldiğini Afrika'nın vahşi yaşamının içinde ilan etti

Eda Taşpınar bu sefer yazın geldiğini Afrika'nın vahşi yaşamının içinde ilan etti

Türkiye'nin "moda ikonu" olarak tanıdığı isim Eda Taşpınar her yıl yaptığı cesur "yaz geldi" paylaşımlarında bu sene yeni bir adım attıç Afrika'da vahşi doğa turuna çıkan Eda Taşpınar bu seferki bikinili pozunu Afrika'nın engin ovalarından paylaştı.

Eda Taşpınar bu sefer yazın geldiğini Afrika'nın vahşi yaşamının içinde ilan etti - Resim: 1

Yaşam tarzıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar, doğum günü tatili için gittiği Afrika'dan yaptığı paylaşımlarla olay oldu.

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Eda Taşpınar bu sefer yazın geldiğini Afrika'nın vahşi yaşamının içinde ilan etti - Resim: 2

Yılın büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronz teniyle sürekli konuşulan moda ikonu Eda Taşpınar'ın Afrika ovalarından yaptığı "yaza merhaba" paylaşımları herkesi şaşırttı.

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Eda Taşpınar bu sefer yazın geldiğini Afrika'nın vahşi yaşamının içinde ilan etti - Resim: 3

Taşpınar'ın o paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Eda Taşpınar bu sefer yazın geldiğini Afrika'nın vahşi yaşamının içinde ilan etti - Resim: 4

Taşpınar son olarak sosyal medya hesabından, kampta çekildiği bir fotoğraf karesini paylaştı.

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