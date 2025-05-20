Eda Taşpınar bu sefer yazın geldiğini Afrika'nın vahşi yaşamının içinde ilan etti
Türkiye'nin "moda ikonu" olarak tanıdığı isim Eda Taşpınar her yıl yaptığı cesur "yaz geldi" paylaşımlarında bu sene yeni bir adım attıç Afrika'da vahşi doğa turuna çıkan Eda Taşpınar bu seferki bikinili pozunu Afrika'nın engin ovalarından paylaştı.
Yaşam tarzıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar, doğum günü tatili için gittiği Afrika'dan yaptığı paylaşımlarla olay oldu.
1 / 9
Yılın büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronz teniyle sürekli konuşulan moda ikonu Eda Taşpınar'ın Afrika ovalarından yaptığı "yaza merhaba" paylaşımları herkesi şaşırttı.
2 / 9
Taşpınar'ın o paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
3 / 9
Taşpınar son olarak sosyal medya hesabından, kampta çekildiği bir fotoğraf karesini paylaştı.
4 / 9