Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle soluğu New York'ta alan Taşpınar, üstsüz güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz yaz koronavirüs salgını nedeniyle evinin çatısında güneşlenen sosyetik güzel Eda Taşpınar, seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte soluğu New York'ta aldı.
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Eda Taşpınar üstsüz güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Tanga bikini altıyla cesur poz veren ünlü isim hayranlarını şoke etti.
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Eda Taşpınar geçtiğimiz günlerde Brookyln'den bir poz paylaşmış ve altına bir dönem sosyal medyada sıkça paylaşılan sözleri eklemişti: "Problemin ne biliyor musun? Çok akıllı olmak. Zihnin bir saniyede bir milyon mil hareket ediyor.
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