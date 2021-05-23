Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

Eda Taşpınar geçtiğimiz günlerde Brookyln'den bir poz paylaşmış ve altına bir dönem sosyal medyada sıkça paylaşılan sözleri eklemişti: "Problemin ne biliyor musun? Çok akıllı olmak. Zihnin bir saniyede bir milyon mil hareket ediyor.