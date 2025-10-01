  1. Anasayfa
  4. Eda Taşpınar'ın ''yaz bana bitmedi'' pozları sosyal medyaya yazı geri getirdi!

Türkiye yağış altında sonbaharı yaşarken Türkiye'nin "moda ikonu" olarak tanıdığı ve yaz tatili denince akla gelen ilk ismi olan Eda Taşpınar tatil pozlarıyla "ben bitti demeden yaz bitmez" dedi...

Türkiye'nin "moda ikonu" olarak tanıdığı ve yaz tatili denince akla gelen ilk ismi olan Eda Taşpınar her yıl yaptığı cesur "yaz geldi" paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. 

Yılın büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronz teniyle sürekli konuşulan moda ikonu Eda Taşpınar yaz tatili pozlarıyla ortalığı adeta kasıp kavurdu. 

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Taşpınar, tatil paylaşımlarına bir yenilerini ekledi.

Kayalıklarda verdiği pozları paylaşan ünlü isim, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle sosyal medyayın yaktı geçti.

