''Edep'' çıkışıyla olay olan Orhan Gencebay'dan geri adım: Gülşen'den özür diledi

“YANLIŞ ANLAŞILDIYSAM ÖZÜR DİLERİM”

Konuya ilişkin ‘Söylemezsem Olmaz’ programına konuşan Orhan Gencebay, sözlerinin Gülşen’e yönelik olmadığını belirterek özür diledi.

Gencebay, “Hayatımda kimseye ne kötü bir söz söyledim ne de dedikodu yaptım. Ülkemizde herkes özgürdür. Ben ‘Gülşen Hanım yanlış bir şey yaptı’ demedim, demem de! Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Gülşen benim evladımdır. Bu söz, ağır bir sözdür bana. Fakat yine de belli bir ölçüde hoş görebilirim. Böyle bir sözle muhatap olmayı kesinlikle istemezdim” diye konuştu.