EDHO oyuncularına saldırı davasında şok detaylar

Dizi ekibinin çekimler için geçen yıl 29 Kasım günü, Maltepe’de bir otele yerleştikleri anlatıldı. Aynı otelde kalan 8 şüpheliden Şiyar A. ve Arif Y.'nin 30 Kasım günü, Berçin A., Gülcan S. ve Burçak Ç.'ye “Burada porno mu çekiyorsunuz?” diyerek küfür ettiği, 3 ismin çığlık atarak yardım istedikleri ve bulundukları odanın kapısını kapattıkları kaydedildi. 2 şüphelinin odaya girmek için kapıyı tekmeleyerek açmaya zorladıkları, müştekilerin ise şüphelilerin odaya girmelerini engellediği belirtildi.