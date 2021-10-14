EDHO’da kadroya 11 yeni oyuncu katıldı
EDHO ekibine 11 oyuncu katıldı. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum da kadroda...
Benim gibi pek çok Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tutkunu için müjde geldi. Atv'nin sevilen dizisinin 26 Ekim Salı akşamı 200'üncü bölümüyle ekranda olacağı açıklandı.
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Hiçbir karakteri eskitmemesiyle bilinen Eşkıya bu sezon pek çok sürprize gebe. İşin tadını kaçırmamak için bildiklerimi şimdilik kendime saklayacağım.
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Ama seyirciyi şoke edecek kayıpların yaşanacağını, onların yerine herkesin aşık olacağı yeni karakterler geleceğini söyleyebilirim.
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Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in yeni sezonda dizide yer alacağını Yakından Kumanda okurları bu sütunlardan öğrenmişlerdi. Siz o yazıyı okuduktan sonra yeni kadro giderek genişledi.
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