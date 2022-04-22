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  4. Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı

Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı

Dünya boks tarihinin en iyilerinden biri olarak gösterilen Mike Tyson yolcu uçağında tavırlarından rahatsız olduğu bir hayranını defalarca uyardıktan sonra yumrukladı.

Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı - Resim: 1

Dünyanın en ünlü ve güçlü boksörlerinden biri olan Mike Tyson, iddialara göre kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranını, fotoğraf çekiminden hemen sonra yumrukladı. 

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Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı - Resim: 2

Buna sebep olarak ise uyarmasına rağmen kendisini sık sık rahatsız etmesini gösterdi.

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Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı - Resim: 3

Hayran, kanlar içinde kaldıktan sonra hastaneye kaldırılarak Tyson'dan şikayetçi oldu.

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Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı - Resim: 4
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