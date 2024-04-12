Efsane oyun Monopoly sinema filmi oluyor
Dünyanın en bilinen kutu oyunlarından Monopoly beyazperdeye uyarlanıyor.
2023’te adından Barbie filmiyle sıkça söz ettiren oyuncu-yapımcı Margot Robbie’nin kurucusu olduğu, Tom Ackerly, Josey McNamara ve Sophia Kerr tarafından yönetilen yapım şirketi LuckyChap, filmin yapımcılığını üstleniyor.
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Oyunun destekçisi Hasbro Entertainment de ortak yapımcılar arasında.
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Variety’de yer alan habere göre oyunun sinemaya nasıl uyarlanacağı belirsiz.
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Çok oyunculu gayrimenkul temalı Monopoly’de oyuncular zar atarak oyun tahtasında hareket ediyor.
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