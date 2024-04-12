  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Efsane oyun Monopoly sinema filmi oluyor

Efsane oyun Monopoly sinema filmi oluyor

Dünyanın en bilinen kutu oyunlarından Monopoly beyazperdeye uyarlanıyor.

Efsane oyun Monopoly sinema filmi oluyor - Resim: 1

2023’te adından Barbie filmiyle sıkça söz ettiren oyuncu-yapımcı Margot Robbie’nin kurucusu olduğu, Tom Ackerly, Josey McNamara ve Sophia Kerr tarafından yönetilen yapım şirketi LuckyChap, filmin yapımcılığını üstleniyor. 

1 / 16
Efsane oyun Monopoly sinema filmi oluyor - Resim: 2

Oyunun destekçisi Hasbro Entertainment de ortak yapımcılar arasında.

2 / 16
Efsane oyun Monopoly sinema filmi oluyor - Resim: 3

Variety’de yer alan habere göre oyunun sinemaya nasıl uyarlanacağı belirsiz.

3 / 16
Efsane oyun Monopoly sinema filmi oluyor - Resim: 4

Çok oyunculu gayrimenkul temalı Monopoly’de oyuncular zar atarak oyun tahtasında hareket ediyor.

4 / 16