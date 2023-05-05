Ege Kökenli'nin cesur tarzına beğeni yağdı
Ünlü oyuncu Ege Kökenli sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozuyla gündem oldu.
Ekranların sevilen oyuncusu Ege Kökenli sosyal medya hesabından paylaştığı cesur ve iddialı tarzıyla gündemden düşmüyor. E
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Ege Kökenli iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Bir markanın özel gecesi için hazırlandı.
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Ünlü oyuncunun jean pantalon ve crop kombini takipçilerinden tam not aldı. Ege Kökenli minik crop üstü ile göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.
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İsrailli iş insanı Lior Ahituv ile evli olan Ege Kökenli, aşk karelerini de sosyal medyada sık sık yayınlıyor.
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