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Ege Kökenli'nin cesur tarzına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Ege Kökenli sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozuyla gündem oldu.

Ege Kökenli'nin cesur tarzına beğeni yağdı - Resim: 1

Ekranların sevilen oyuncusu Ege Kökenli sosyal medya hesabından paylaştığı cesur ve iddialı tarzıyla gündemden düşmüyor. E

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Ege Kökenli'nin cesur tarzına beğeni yağdı - Resim: 2

Ege Kökenli iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Bir markanın özel gecesi için hazırlandı.

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Ege Kökenli'nin cesur tarzına beğeni yağdı - Resim: 3

Ünlü oyuncunun jean pantalon ve crop kombini takipçilerinden tam not aldı. Ege Kökenli minik crop üstü ile göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

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Ege Kökenli'nin cesur tarzına beğeni yağdı - Resim: 4

İsrailli iş insanı Lior Ahituv ile evli olan Ege Kökenli, aşk karelerini de sosyal medyada sık sık yayınlıyor.

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