Ekmek Teknesi'nin ''Lan Jale''sinin dönüşü muhteşem oldu
Televizyon dizileri arasında unutulmayanlar listesinde yer alan Ekmek Teknesi adlı dizide canlandırdığı Jale karakteri ile hafızalara kazınan güzel oyuncu Esin Civangil'in son hali olay oldu.
Başrollerini Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Melike Güner ve Cem Kılıç gibi güçlü isimlerin paylaştığı 2002 yapımı Ekmek Teknesi, yayınlandığı dönem reyting rekorları kırdı. Dizide, Fırıncı Nusret'in kızlarından Jale'yi canlandıran Esin Civangil, son görüntüsüyle herkesi şaşırtmayı başardı.
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Dizide, Cem Kılıç'ın canlandırdığı Korkut karakterinin kız arkadaşı Jale olarak da yer alan oyuncu, akıllara 'Lan Jale' repliğiyle kazındı.
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Civangil, zihinlere Ekmek Teknesi ile yer etmiş olsa da; Pusat, Cesaretin Var mı Aşka ve Benim Annem Bir Melek gibi birçok farklı projede boy göstermeye devam etti.
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Son yıllarda ekranlarda göremediğimiz güzel isim, geçen yıllara rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi.
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