Ekranlara bir dönem damgasını vuran güzel oyuncu Meral Kaplan'ın 3 yıla kadar hapsi istendi
Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da arsa alırken 23 milyon lira dolandırıldığını iddia eden iş insanının şikâyetiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan güzel oyuncu Meral Kaplan hakkında bu sefer de sahibi olduğu güzellik merkeziyle ilgili bir soruşturma kapsamında 3 yıla kadar hapis talep edildi.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz aylarda bir zamanların ünlü oyuncusu Meral Kaplan İstanbul Arnavutköy'de bir arsanın satışını yapacakları vaadiyle 23 milyon TL dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheliler ile birlikte gözaltına alınmıştı.
3 şüphelinin tutuklandığı operasyonda Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meral Kaplan, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Gözaltı sürecinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Meral Kaplan “Yalnızca tanıdığım bir kişiyle ilgili bilgime başvuruldu. Bildiklerimi anlattım ve evime döndüm.” demişti.
Ancak Meral Kaplan'ın başı bu sefer de sahibi olduğu güzellik merkeziyle ilgili başlatılan bir soruşturma ile derde girdi.
