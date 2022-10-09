Ekranlara bir veda daha! Bir dizi daha reyting kurbanı oldu
Ekranlarda yaprak dökümü devam ediyor. Reyting sıralamasında kanalı memnun edemeyen diziler teker teker final olurken, bu kez Atv, yaz sezonunda yayına başlayan iddialı dizisi için final kararı verdi.
Yeni sezonun başlamasıyla beraber reytingleri düşen yaz dizilerinin ekran maceraları da sona eriyor.
1 / 22
Art arda gelen final haberlerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak, Atv'nin “Gül Masalı” dizisi için de final kararı verildi.
2 / 22
Isparta'da çekilen dizi, 17. bölümde ekrana veda edecek.
3 / 22
Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün yapımcılığını üstendiği dizide Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu rol alıyordu.
4 / 22