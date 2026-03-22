Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan ismi Nebahat Çehre'den yıllar sonra itiraf
Yeşilçam’ın usta ismi Nebahat Çehre, katıldığı programda kariyerinden özel hayatına kadar samimi açıklamalarda bulundu. Yılmaz Güney ve Yavuz Demir ile yaptığı evlilikler hakkında sessizliğini koruyan ünlü sanatçı, "Anne olmak ister miydiniz?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme oturdu. Bir çocuğun üvey baba ile büyümemesi gerektiğini savunan Çehre’nin "yarım asırlık" annelik şartını ilk kez açıkladı.
Türk televizyon tarihinin ikonik karakteri Firdevs Yöreoğlu'na hayat veren usta oyuncu Nebahat Çehre, katıldığı bir televizyon programında hem Yeşilçam yıllarını yad etti hem de bugüne kadar gizli tuttuğu özel hayatına dair prensiplerini anlattı.
Kariyerinin ilk yıllarından bahseden Çehre, sinemanın kendisi için bir okul olduğunu vurguladı. Sadece oyunculukla yetinmeyen usta sanatçı, sanat güneşi Zeki Müren ile yolunun kesişmesiyle başlayan ve sesinin keşfedilmesiyle şekillenen şarkıcılık dönemine dair anılarını paylaştı.
Bugüne kadar özel hayatını magazin malzemesi yapmamasıyla bilinen Çehre, geçmiş evliliklerine dair duruşunu bozmadı.
Yılmaz Güney’i sanat anlamında "kıymetli bir deneyim" olarak nitelendirse de, ne onun ne de ikinci eşi Yavuz Demir hakkında konuşmayacağını net bir dille ifade etti.