Ekranların fenomen dizisi Bahar'da Seren'in yasak aşkı ifşa etmesi olay oldu
Ekranların fenomen dizisi Bahar'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, eşi tarafından aldatılan Seren karakterinin eşini herkesin içerisinde ifşa etmesi sosyal medyayı salladı.
Show TV ekranlarında yayınlanan ve Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın? dizisinin son bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Demet Evgar’ın başrolünü üstlendiği Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın? dizisinin son bölümü, adeta fırtına gibi esti.
Yeni sezonda kadrosuna Hayal Köseoğlu’nun da katıldığı Bahar dizisinin son bölümünde Seren, eşi Uras’ın Maral’la öpüştüğünü öğrendikten sonra geri adım atmadı ve yaşadığı ihaneti herkese duyurdu.
Hastanede doktor ve hemşirelerin önünde yaptığı konuşma, bölüme damga vurdu.
