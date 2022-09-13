Ekranların gençlik dizisi Duy Beni'de sosyal medyayı karıştıran ''fetiş'' sahne
Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisindeki bu sahne "fetişizm" tartışmalarına neden oldu.
Star TV'de yayınlanan ve Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak ve Bedia Ener gibi isimlerin başrolü paylaştığı Duy Beni dizisi tartışma yaratmaya devam ediyor.
Maddi durumu iyi olmayan ve bursla özel okulda okuyan iki genç, kendisini okulda istemeyen diğer arkadaşları tarafından zorbalığa maruz kalan öğrencileri anlatan dizi gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz aylarda, öğrencilerin herkesin içinde soyularak kamera kaydına alınma sahnesi tepki çekmiş, sosyal medyada iki gence yapılanların taciz olduğunu söyleyen kullanıcılar dizinin sahnelerine büyük tepki ögöstermişti.
Söz konusu dizinin yayınlanan son bölümüne, 'ayak fetişizmi' tartışması damgasını vurdu.