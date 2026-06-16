Ekranların güzel oyuncusu tatil pozlarıyla mankenlere rakip oldu
Başarılı oyuncu Eylül Tumbar, meslektaşı ve sevgilisi Enes Koçak ile çıktığı Bodrum tatilinden siyah mayolu karelerini takipçileriyle paylaştı.
Yer aldığı televizyon projelerindeki başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren genç yıldız Eylül Tumbar, yaz sezonunun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, uzun süredir meslektaşı Enes Koçak ile sürdürdüğü mutlu beraberliğine dair samimi anları sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.
Ünlü oyuncu, sevgilisi Enes Koçak ile birlikte denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarmak için Bodrum'u tercih etti. Çift, burada aşk tazeleyerek stres attı.
Kumsalda siyah renk mayosuyla objektif karşısına geçen Tumbar, kusursuz fiziğini sergilediği doğal ve renkli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Güzel oyuncunun tatil paylaşımları, kısa süre içinde hayranlarından binlerce beğeni ve çok sayıda olumlu yorum alarak magazin sosyal medyasında geniş yankı uyandırdı.