Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın 50 yaşına iki kala bikinili şovu olay oldu
Türkiye'nin sevilen oyuncusu ve sunucusu Zuhal Topal 50 yaşına merdiven dayasa da mankenleri kıskandıran fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının yeni sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanan ünlü sunucu Zuhal Topal yoğun Yemekteyiz sezonu öncesinde yaz tatiline devam ediyor.
1 / 23
Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Topal saat tam 12'de kendini serin sulara bırakmış ve eşiyle verdiği pozlarla da gündeme gelmişti.
2 / 23
Zuhal Topal bu sefer de siyah bikinisini giyip fiziğini sergiledi. Bodrum'da tatiline devam eden Topal paylaşımına ise "Yaş 48 yanlış anlaşılmasın" notunu düştü.
3 / 23
Zuhal Topal sosyal medyada tatil pozlarını paylaştı. "Yaş 48 yanlış anlaşılmasın" diyen Topal bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.
4 / 23